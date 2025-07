Jugendlicher nach Badeunfall im Main bei Würzburg vermisst

Eine Trainingsgruppe joggt am Main entlang, will sich abkühlen und durch den Fluss schwimmen - am Ende fehlt ein 17-Jähriger.

dpa | 20. Juli 2025 - 14:58 Uhr

Ein Jugendlicher wird nach einem Badeunfall im Main vermisst (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Winterhausen Ein 17-Jähriger wird nach einem Badeunfall im Main im bayerischen Winterhausen, etwa zehn Kilometer südlich von Würzburg, vermisst. Der Jugendliche war mit anderen Mitgliedern seines Fußballteams beim Lauftraining entlang des Flusses gejoggt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilte. Dann wollte die Gruppe einmal quer durch den Main schwimmen - doch einer von ihnen kam nicht auf der anderen Seite an. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Polizisten suchte daraufhin das Gebiet ab. Obwohl die Besatzung eines Rettungshubschraubers im Vorbeiflug eine Person im Wasser treiben sah, konnte diese anschließend nicht mehr gefunden werden. Sämtliche Suchmaßnahmen blieben erfolglos. "Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte, wo wir noch suchen könnten", bilanzierte der Polizeisprecher. "Der Uferbereich, der Flussbereich selbst mit Tauchern und so weiter - das alles ist abgesucht."