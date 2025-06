Jugendlicher mit Messer verletzt - Zustand kritisch

Auf einer Jugendfreizeit geraten mehrere junge Menschen in einen Streit. Dann zückt einer von ihnen ein Messer und sticht zu.

Altendorf

Ein Jugendlicher ist mit einem Messer schwer verletzt worden und befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Mutmaßlicher Täter sei ein 21-Jähriger, der sich bereits unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes in U-Haft befindet, teilte die Polizei mit. Eine 22-jährige Frau sowie ein gleichaltriger Mann wurden am Samstagabend in Altendorf (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) durch den 21-Jährigen leicht verletzt.

Der Verdächtige sowie das Opfer waren Teil einer Gruppe von rund 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie waren bereits seit Donnerstag für eine Jugendfreizeit in Altendorf. Am Samstagabend sei es dann zum Streit gekommen und der 21-Jährige habe zugestochen, hieß es.

Die Lage vor Ort war zunächst unübersichtlich. Bei der anschließenden Spurensuche fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe in einem Gebüsch.