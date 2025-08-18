AZ-Plus

Jugendlicher findet Handgranate in der Isar

Ein Jugendlicher ist an der Isar unterwegs - und findet einen verschlossenen Behälter mit explosivem Inhalt.
Wer die Granate in die Isar geworfen hat, ist laut LKA noch unklar. (Symbolbild)
Wer die Granate in die Isar geworfen hat, ist laut LKA noch unklar. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa
München

Ein Jugendlicher hat in Ismaning bei München in der Isar eine funktionsfähige Handgranate gefunden. Die Granate sei in einem verschraubten Transportverhältnis im Wasser treibend gefunden worden, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit.

Die Fundstelle sei nach dem Fund am vergangenen Dienstag am Montag noch mal erweitert abgesucht worden, auch Diensthunde seien im Einsatz gewesen. Weitere Handgranaten seien jedoch bislang nicht gefunden worden, teilte das LKA mit.

Derzeit sei noch unklar, wer die Granate in die Isar geworfen habe, dies sei Gegenstand der Ermittlungen. Das LKA bittet um Zeugenhinweise.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

