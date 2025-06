Jugendlicher fährt mit Motorrad auf Radweg in Radlergruppe

Ein Motorradfahrer ist verbotenerweise auf einem Radweg unterwegs. Plötzlich kommt ihm eine Gruppe Radfahrer entgegen. Wenig später läuft ein größerer Rettungseinsatz.

Bad Neustadt an der Saale

Ein Jugendlicher ist auf einem Radweg in Unterfranken mit seinem Motorrad in eine Gruppe von Radfahrern gefahren. Sechs Radler und der Motorradfahrer seien bei dem Unfall in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) verletzt worden, drei von ihnen schwer, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war der 16-Jährige demnach am Mittwoch verbotenerweise auf dem Rad- und Fußweg mit seinem Motorrad unterwegs. An einer unübersichtlichen Stelle seien ihm acht Radfahrer entgegengekommen. Mehrere Radfahrer und der Motorradfahrer seien bei dem Zusammenstoß gestürzt.

Der 16-Jährige sowie ein 59 Jahre alter Radler und eine 55 Jahre alte Radfahrerin kamen demnach schwer verletzt per Hubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser. Vier weitere Radfahrer im Alter von 53 bis 60 Jahren wurden laut Polizei leicht verletzt.

Gegen den 16 Jahre alten Motorradfahrer werde nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Der genauen Unfallursache gehen die Beamten ebenfalls nach.