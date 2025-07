Jugendlicher fährt Beamten mit E-Scooter an und flieht

Zwei Jugendliche geraten auf einem E-Scooter in eine Polizeikontrolle. Doch der Fahrer bremst nicht ab und die Situation eskaliert.

Abensberg

In Niederbayern hat ein Jugendlicher einen Polizisten mit einem E-Scooter angefahren und ist anschließend geflüchtet. Am Freitagabend gerieten der 16-Jährige und ein Bekannter mit einem unversicherten E-Scooter in Abensberg (Landkreis Kelheim) in eine Polizeikontrolle. Anstatt anzuhalten, fuhr der Jugendliche ohne zu bremsen auf eine Beamtin zu. Diese konnte rechtzeitig ausweichen.

Kurz darauf stieß der Jugendliche nach Polizeiangaben mit einem anderen Beamten zusammen, der ihn stoppen wollte. Der Beamte zog den Mitfahrer vom Fahrzeug und hielt ihn fest. Dabei erlitt der Polizist eine Schürfwunde am Knie. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, hieß es weiter.

Hausdurchsuchung bei dem Jugendlichen

Die Beamten trafen den Teenager wenig später in seinem Zuhause an. Um nicht erkannt zu werden, hatte er sich laut Polizei umgezogen und versucht, sein Aussehen zu verändern.

Bei der Durchsuchung wurde demnach ein Teleskopschlagstock gefunden und sichergestellt. Der Jugendliche gab an, vor der Fahrt mit dem E-Scooter Cannabis konsumiert zu haben. Er verweigerte die angeordnete Blutentnahme und wurde mit körperlicher Gewalt in ein Polizeifahrzeug gebracht, hieß es weiter.

Der E-Scooter war den Angaben zufolge nicht versichert und der Jugendliche hatte keinen Führerschein. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Cannabiseinwirkung und gefährlicher Körperverletzung gegen ihn.