AZ-Plus

Jugendliche schlagen auf 16-Jährigen ein - leicht verletzt

Ein 16-Jähriger gerät im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Streit mit einem ein Jahr Jüngeren. Schließlich schlagen mehrere Jugendliche auf das Opfer ein.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei sucht nach den Tätern und Zeugen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach den Tätern und Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Neuburg a. d. Donau

Mehrere Jugendliche haben im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf einen 16-Jährigen eingeschlagen. Das Opfer wurde im Gesicht, am Oberkörper und den Armen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 16-Jährige ging demnach selbst in ein Krankenhaus und zeigte den Vorfall an.

Am Freitag geriet er den Angaben zufolge in Neuburg a. d. Donau mit einem 15-Jährigen in Streit. Es sei zu Schubsereien gekommen und der 15-Jährige habe den 16-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Vier weitere Jugendliche hätten sich eingemischt und auf den 16-Jährigen eingeschlagen. 

Als ein bislang unbekannter Passant drohte, die Polizei zu rufen, flüchteten die Jugendlichen, wie es hieß. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben zufolge und sucht Zeugen sowie den unbekannten Passanten.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.