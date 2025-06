Jugendliche auf Motorrad von Auto erfasst - schwer verletzt

Eine Frau fährt mit ihrem Wagen auf eine Straße. Kurz darauf wird eine Jugendliche mit schweren Verletzungen behandelt. Was ist passiert?

Der Rettungsdienst fuhr die Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Kempten

Eine jugendliche Motorradfahrerin ist von einem abbiegenden Auto in Kempten erfasst und schwer verletzt worden. Die 85-jährige Autofahrerin habe am Mittwoch von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße fahren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie die vorfahrtsberechtigte 17-Jährige übersehen. Die Jugendliche wurde nach dem Zusammenstoß in eine Klinik gebracht. Die Seniorin blieb unverletzt.