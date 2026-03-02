Journalisten auf Nahost-Demo in Bayern angegriffen

Journalisten werden angegangen, ein Mann mit Israel-Fahne geschubst. Die Polizei muss auf einer Demo mehrmals einschreiten.

Journalisten sind in Nürnberg auf einer Demonstration zum Konflikt zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten angegriffen worden. Einzelne Teilnehmer hätten diese beleidigt und tätlich angegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun gegen die Verdächtigen.

An der Kundgebung beteiligten sich nach Angaben der Polizei in der Spitze etwa 150 Menschen, die Stimmung war zwischenzeitlich hitzig. Die Polizei musste demnach mehrfach einschreiten.

Stimmung kocht auf Nahost-Demo über

So sei es zu einer Schubserei gekommen, als sich ein Mann mit einer Israel-Flagge der Kundgebung genähert habe, sagte der Polizeisprecher. Außerdem mussten die Polizeikräfte Teilnehmer der Kundgebung und eines Gegenprotests mit vier Personen trennen.