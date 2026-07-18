Neben Benzin und Diesel: Tankstelle in Bayern bot auch fertig gedrehte Cannabis-Joints an

Ein ungewöhnliches Angebot an einer Tankstelle in Bayern: An einer Tankstelle in Landshut konnten Kunden offenbar nicht nur Benzin und Diesel, sondern auch fertig gedrehte Cannabis-Joints kaufen. Die Polizei stellte mehr als 100 Joints sicher – gegen den Betreiber wird ermittelt.

Mehr als 100 Joints sind an einer Tankstelle sichergestellt worden. (Symbolbild)

An einer Tankstelle in Landshut haben Kunden neben Benzin und Diesel auch Cannabis kaufen können. Es seien dort fertig gebaute Joints angeboten worden, teilte die Polizei mit.

Beamte stellt 118 Joints und 146 Dosen Snus sicher

Die Beamten stellten insgesamt 118 Joints sowie 146 Dosen Snus sicher, eine in Skandinavien traditionelle Form von oral zu konsumierendem Tabak, die in der EU mit Ausnahme von Schweden nicht legal handelbar ist.

Polizei ermittelt gegen Betreiber der Tankstelle

Zwar gilt für Cannabis eine Teillegalisierung – aber wer kifft und danach Auto fährt, riskiert je nach dem Gehalt des berauschenden Wirkstoffs THC im Blut den Führerschein.

Der Betreiber der Tankstelle muss mit einem Verfahren rechnen. Gegen ihn wird laut Polizei unter anderem wegen mehrerer steuerrechtlicher Tatbestände sowie Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis ermittelt.