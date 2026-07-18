Neben Benzin und Diesel: Tankstelle in Bayern bot auch fertig gedrehte Cannabis-Joints an
An einer Tankstelle in Landshut haben Kunden neben Benzin und Diesel auch Cannabis kaufen können. Es seien dort fertig gebaute Joints angeboten worden, teilte die Polizei mit.
Beamte stellt 118 Joints und 146 Dosen Snus sicher
Die Beamten stellten insgesamt 118 Joints sowie 146 Dosen Snus sicher, eine in Skandinavien traditionelle Form von oral zu konsumierendem Tabak, die in der EU mit Ausnahme von Schweden nicht legal handelbar ist.
Polizei ermittelt gegen Betreiber der Tankstelle
Zwar gilt für Cannabis eine Teillegalisierung – aber wer kifft und danach Auto fährt, riskiert je nach dem Gehalt des berauschenden Wirkstoffs THC im Blut den Führerschein.
Der Betreiber der Tankstelle muss mit einem Verfahren rechnen. Gegen ihn wird laut Polizei unter anderem wegen mehrerer steuerrechtlicher Tatbestände sowie Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis ermittelt.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen