John Legend gibt einziges Deutschland-Konzert

John Legend feiert Bühnenjubiläum. In Deutschland fällt die Party allerdings sparsam aus: Dort gibt es auf seiner aktuellen Tour nur einen Stopp.

München

US-Musikstar John Legend kommt nach München. Am Samstag (20.00 Uhr) gibt er dort in der Olympiahalle das einzige Deutschland-Konzert der Tour zu seinem großen Bühnenjubiläum. Seit 20 Jahren steht der 46-Jährige schon auf der Bühne.

"Ich liebe München", sagte der Ehemann von Model Christine Teigen der Deutschen Presse-Agentur. "Wir waren dort mehrfach in den vergangenen Jahren und hatten immer eine wunderbare Zeit."

Bei der Show will Legend zurückblicken auf zwei Jahrzehnte im Musikgeschäft. "Es hat einfach Spaß gemacht und war auch mit etwas Nostalgie verbinden, zu diesen Songs zurückzugehen, von denen ich einige lange nicht mehr gespielt habe", sagte der Sänger ("All of me") der dpa. "Es ist fast so, als würde man die Uhr 20 Jahre zurückdrehen."