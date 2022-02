Jahn Regensburg will gegen Nürnberg "den Spieß drehen"

Nach vier Niederlagen in den vergangenen fünf Partien möchte der SSV Jahn Regensburg im Bayern-Derby gegen den 1. FC Nürnberg seine Negativserie beenden. "Wir gehen durch eine Phase, die nicht so einfach ist. Aber in dieser Liga gibt es selten einfache Phasen. Jetzt müssen wir da durch, und irgendwann drehen wir den Spieß um", sagte Jahn-Coach Mersad Selimbegovic vor dem Duell mit den Franken in der 2. Fußball-Bundesliga. Seine Mannschaft sei "bereit und heiß" auf die Auswärtspartie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Max-Morlock-Stadion.

17. Februar 2022 - 12:30 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Max Besuschkow (l) und David Otto (r) stehen enttäuscht auf dem Rasen. © Armin Weigel/dpa