Jahn Regensburg legt Fokus auf Magdeburg

Nach turbulenten Tagen im Zuge der Transferpanne um Angreifer Sarpreet Singh ist Trainer Mersad Selimbegovic beim SSV Jahn Regensburg darum bemüht, den Fokus der Mannschaft ganz auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg zu legen. "Es gilt zu probieren, nachzulegen. Es ist möglich, dort zu punkten, aber das wird in diesem Stadion nicht so einfach", sagte Selimbegovic vor der Partie an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten. Der Jahn liegt vier Punkte vor dem Aufsteiger.

30. September 2022 - 11:07 Uhr | dpa

Regensburg Trainer Mersad Selimbegovic. © Sven Beyrich/dpa/Archivbild