Der Kiosk Bucht27 in der Murnauer Bucht ist nicht nur für Einheimische Anlaufstelle Nummer eins an heißen Tagen. Was man hier bestellen kann, wer ihn betreibt und warum die Lage so besonders ist.

Im Biergartenbereich gibt es genügend Schatten. Den Staffelsee hat man von hier aus gut im Blick.

privat 4 Im Biergartenbereich gibt es genügend Schatten. Den Staffelsee hat man von hier aus gut im Blick.

Der Kiosk in der Murnauer Bucht in der Seestraße 27: Willkommen bei der Bucht27. Offen ist in der Regel nur bei schönem Wetter – heuer war der Sommer also schon recht arbeitsreich.

Anne Hund 4 Der Kiosk in der Murnauer Bucht in der Seestraße 27: Willkommen bei der Bucht27. Offen ist in der Regel nur bei schönem Wetter – heuer war der Sommer also schon recht arbeitsreich.

Einen Cappuccino, ein kühles Bier oder ein Eis: Was braucht man zum Glücklichsein am See noch mehr? Für Snacks, Getränke und vor allem ein lässiges Ambiente sorgen die Betreiber vom Kiosk Bucht27 – Tobias Lux und Bado Schleifenbaum – schon seit vielen Jahren. Sie sind die Pächter des Kiosks hier an der Murnauer Bucht mit der großen Badewiese.

Tobias Lux ist am Kiosk für das operative Geschäft zuständig. Er und sein Team hatten – wetterbedingt – schon einen arbeitsreichen Sommer. Mit vielen Hitzetagen. Zeit für eine kurze Zwischenbilanz.

"Bisher war es eine schöne Saison"

"Bisher war es eine schöne Saison", sagt der 47-Jährige der AZ. Diesmal steht er nicht wie so oft am Tresen. Denn die Bucht27 ist in der Regel nur bei schönem Wetter geöffnet.

Dann herrscht hier am Kiosk mit dem sonnenbeschirmten Biergartenbereich Hochbetrieb. Mit wenigen Ausnahmen: Als es knapp "um die 40 Grad" heiß gewesen sei, habe man gemerkt, "dass die Leute nicht mehr so rausgehen", sagt Lux.

Eine Badewiese und ein großer Parkplatz

Ansonsten ist, gerade an den sonnigen Wochenenden, in der Murnauer Bucht viel los – nicht nur am Kiosk, sondern vor allem an der angrenzenden Badewiese der Gemeinde. Davor gibt es einen großen, kostenpflichtigen Parkplatz, wo man auch regelmäßig Münchner Kennzeichen entdeckt. "Wir haben die ganze Bandbreite an Gästen", sagt Kiosk-Chef Tobias Lux.

Sowohl Einheimische als auch Tagestouristen, schildert er. Viele Ausflügler umrunden mit dem Fahrrad den Staffelsee und halten hier an, oder sie gehen am See entlang spazieren.

Teamwork bei der Bucht27: Kiosk-Chef Tobias Lux (Mitte), Florian Betz und Sarah Sophie Zwingmann. © privat

Und: "Viele kommen mittlerweile zum SUP-Fahren" – hierher an den Staffelsee mit seinen vielen kleinen Inseln. Der See sei ideal fürs Stand-Up-Paddling, so der 47-Jährige, es gebe hier "kaum Wellengang".

Nach dem Wassersport oder einem Badetag am See bestellen viele bei der Bucht27 noch einen Happen zu essen oder trinken einen Sundowner.

Italienischer Kaffee aus der Siebträgermaschine

Was steht auf der Karte? Abwechselnd gibt es verschiedene Kuchen (für 3,90 Euro pro Stück) oder Torten (ein großes Stück für 5,40 Euro) – und "italienischen Kaffee aus der Siebträgermaschine", wie Lux hervorhebt.

Ein Cappuccino kostet 4,10 Euro. Für das Helle vom Fass (Tegernseer, 0,5 Liter) müssen die Gäste 4,30 Euro, für ein Weißbier von Hopf 4,50 Euro berappen.

Das kostet das Essen

Wie steht es mit einer Brotzeit oder einfachen Gerichten? "Wir haben immer einen Obazdn mit Breze da", so der Kiosk-Chef – für 8,90 Euro pro Portion. "Oder einen Wurstsalat mit Brot" (für 7,90 Euro). Für Leute, "die gern vegan essen", gibt es zum Beispiel Couscous-Salat mit Kichererbsen sowie diverse andere Salate, serviert "in Weckgläsern".

Im Biergartenbereich gibt es genügend Schatten. Den Staffelsee hat man von hier aus gut im Blick. © privat

Besonders schön kann man in der Murnauer Bucht die Abendstimmung am See genießen. Vielleicht mag man dazu ja einen Aperol Spritz oder einen Sarti Spritz (für je 7,90 Euro) schlürfen oder einen ähnlichen Lieblingsdrink in einer alkoholfreien Variante bestellen.

Hunde sind im Biergarten willkommen

Manche Gäste fragen, ob sie ihren Hund mit in den Biergartenbereich nehmen dürfen. Ja, heißt es bei der Bucht27 – solange die Vierbeiner angeleint seien, seien sie im Biergarten jederzeit "herzlich willkommen".

Hat der Hund Durst? "Dann kommt bitte auf uns zu – wir reichen jederzeit gerne eine Schüssel Wasser."

Nicht selten fragen Ortsfremde bei der Bucht27 nach dem Fahrplan für die Fahrgastschiffe am Staffelsee. Denn die Anlegestelle "Murnau Achele" liegt nur wenige Schritte von hier entfernt.

Vorab über die Öffnungszeiten informieren

Infos zu Preisen und Zeiten der Schifffahrt gibt es jedoch auf der Tafel direkt an der Anlegestelle.

So idyllisch gelegen ist die Bucht27 am Staffelsee. © privat

Die Öffnungszeiten des Kiosks sind witterungsabhängig. Bei schönem, stabilem Wetter ist die Bucht27 freitags bis sonntags in der Regel von 10.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, an den restlichen Wochentagen von 11 bis 19 Uhr.

Das Team empfiehlt, sich "tagesaktuell" bei Google zu informieren, ob und wann der Kiosk geöffnet ist.

Anreise mit den Öffentlichen: Vom Bahnhof Murnau aus der Beschilderung in Richtung Staffelsee folgen. Die Gehzeit bis zur Murnauer Bucht und dem Kiosk beträgt etwa zehn Minuten.

Anreise mit dem Auto: Von der A 95 kommend die Autobahnausfahrt Murnau/Großweil nehmen. In Murnau der Beschilderung zum Staffelsee folgen. Angekommen in der Murnauer Bucht gibt es einen großen Parkplatz am Seeufer.