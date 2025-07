Ist der Regen heute endlich vorbei? Die aktuellen Wetteraussichten für München und den Freistaat

Die Menschen in Bayern sollten auch zu Beginn der Woche lieber zum Regenschirm, statt zur Sonnenbrille greifen. Der DWD prognostiziert weiter Regen und Gewitter.

Regenschirme werden auch zu Beginn der Woche im Freistaat benötigt. Laut einem Meteorologen fällt aktuell so viel Regen wie statistisch nur alle zehn Jahre. (Symbolbild)

Auch zu Beginn der Woche bleibt die Sonne dem Freistaat fern: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) müssen die Menschen im Land weiter mit Regen und Gewittern rechnen.

Wetter in Bayern: Auch für München werden dunkle Zellen erwartet

Der Regenradar von "Wetter Online" kündigt für München ab 12 Uhr mittags wieder dunkle Regenzellen an, die nach aktuellem Stand ab 15 Uhr endgültig weitergezogen sein soll. Danach bleibt es laut "Wetter online" bis ungefähr 12 Uhr Mittwochmittag trocken. Die Temperaturen erreichen in München einen Höchststand von gerade einmal 18 Grad am Dienstag.

An den Alpen soll der Dauerregen am Dienstag bis in den Nachmittag anhalten. Zu den bereits gefallenen Mengen können demnach 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter hinzukommen.

Auch Mittwoch und Donnerstag sind verregnet

Wechselhaft bleibt es auch ab Mitte der Woche und zum Wochenende hin. Laut DWD zeigt sich höchstens am Donnerstag- und Freitagvormittag die Sonne. Sonst bleibt es bis zum Freitag wolkig und regnerisch. Zudem können laut den Meteorologen immer wieder einzelne Gewitter auftreten. Vor allem am Freitag rechnet der DWD mit starken Gewittern.