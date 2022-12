Isar 2 sagt leise leuchtend Servus

Das Isar 2 bedankt sich mit leuchtenden Botschaften bei seinen Mitarbeitern, Nachbarn und Servicefirmen.

Ein letzter Gruß am Kühlturm.

Mit einer außergewöhnlichen Aktion verabschieden sich beide Kraftwerksblöcke des Atommeilers Isar 2 in Essenbach als Stromerzeuger in Bayern: Noch bis zum Donnerstag werden täglich zu festen Zeiten verschiedene Botschaften auf den Kühlturm des Blocks 2 projiziert. Damit dankt der Betreiber Preussen Elektra den Mitarbeitenden im Kernkraftwerk Isar (KKI), den Nachbarn sowie den Servicefirmen.

"44 Jahre sichere und zuverlässige Stromerzeugung"

Standortleiter Carsten Müller teilte dazu mit: "Mitte April enden an diesem Standort 44 Jahre sichere und zuverlässige Stromerzeugung. Wir sind stolz auf das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Block 1 und Block 2 des KKI geleistet haben und sehr dankbar für die Unterstützung, die wir hier in der Region erfahren haben."

Im KKI 2 wird in Kürze der sogenannte Streckbetrieb beginnen. Das Kraftwerk kann damit rund zwei Milliarden Kilowattstunden zusätzlichen Strom ins Netz einspeisen und die derzeit kritische Versorgungssituation abmildern.