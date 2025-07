Irrgarten mit Friedenstaube und Europakarte

Man irrt herum und findet keinen Ausweg: Das traditionelle Feld-Labyrinth Ex Ornamentis in Utting am Ammersee hat dieses Jahr eine politische Dimension.

dpa | 12. Juli 2025 - 04:30 Uhr

Das traditionelle Uttinger Feld-Labyrinth zeigt dieses Jahr Europa und eine Friedenstaube. © Peter Kneffel/dpa

Utting am Ammersee Europa mit der Friedenstaube - das ist dieses Jahr das Motiv des Feld-Labyrinths Ex Ornamentis in Utting am Ammersee. Ein Irrgarten mit politischer Dimension, betrachtet man die verschlungenen Wege auf der Suche nach Frieden in der Ukraine, aber auch in Nahost und in anderen Teilen der Welt mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Corinne und Uli Ernst bieten seit 1999 jedes Jahr ein Pflanzenlabyrinth zu verschiedenen Themen. Friedenstauben auf dem Feld Nicht zum ersten Mal wählten die beiden das Friedenszeichen: Schon 2022 mähten sie wenige Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges eine Weltkarte mit Friedenstaube in die Landschaft. 2023 war es ein Motiv zu 100 Jahre Disney und im vergangenen Jahr zeigte das Pflanzenfeld zum 50-jährigen Jubiläum der Zeichentrickreihe "Wickie und die starken Männer" das typische Wikingerschiff mit Wickie und seinem Vater Halvar. 2017 irrten die Gäste zu 500 Jahre Reformation durch ein Porträt von Martin Luther. An die zwei Meter hoch sollen die grünen Wände unter anderem aus Sonnenblumen, Hanf, Mais, Wilde Malve, Zierkürbisse und Bohnen sein, wenn das Labyrinth am 17. Juli nachmittags für Besucher öffnet. Bis zum 28. September werden wie jedes Jahr Hunderte Besucher erwartet. Suchspiel mit kniffeligen Stationen Zum Labyrinth gehört auch ein Suchspiel, bei dem man quer durch Europa und damit durchs Labyrinth reisen muss - etwa für Fußballfans, Gourmets, Weinkenner, Erfinder und Tierliebhaber, wie Corinne Ernst erläutert. Die Suche nach den einzelnen Stationen sei teils kniffelig, sagt Corinne Ernst. Ansonsten aber müsse niemand Angst haben sich ernsthaft zu verlaufen: "Raus finden ist immer einfach." Letztlich stoße man immer auf den Weg um das Bild, der zum Ausgang leite. Auch dieses Jahr haben die Ernsts den Irrgarten in Zusammenarbeit mit Studenten der Fakultät für Geoinformation von der Hochschule München erarbeitet. Die angehenden Vermessungsingenieure halfen beim Einmessen und Einzeichen des Bildes. Das geschah vor gut zweieinhalb Monaten - bevor die Pflanzen groß wurden. "Wir müssen dann die Zeichnung wiederfinden und heraus mähen." Das überdimensionale Bild hat eine Fläche von rund 18.000 Quadratmetern. Die Wege, die in die Pflanzen hinein gemäht wurden, sind mit Stroh bestreut. Die Flügel der Taube sind mit weißem Kalk ausgestreut. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de