Interims-Geschäftsführer bei Bayreuther Festspielen

Die Bayreuther Festspiele 2025 sind vorbei und dennoch tut sich etwas auf dem Grünen Hügel. Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer geht vorzeitig. Es kommt: eine Übergangslösung.
Er soll den Strukturwandel in Bayreuth mitgestalten: Heinz-Dieter Sense. (Archivbild).
Er soll den Strukturwandel in Bayreuth mitgestalten: Heinz-Dieter Sense. (Archivbild). © picture alliance / dpa
Die Bayreuther Festspiele bekommen bis zum Jahresende einen Interims-Geschäftsführer. Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer Ulrich Jagels ziehe sich bereits jetzt zurück, teilte das bayerische Kunstministerium mit. Für die Zeit bis zum Dienstantritt des neuen General Managers am 1. Januar werde Heinz-Dieter Sense die Aufgaben übernehmen. Man habe sich darauf einvernehmlich verständigt. Den neu geschaffenen Posten des General Managers wird wie seit Längerem geplant Matthias Rädel übernehmen.

Im vergangenen Jahr war die Vertragsverlängerung von Intendantin Katharina Wagner bekanntgegeben worden. Schon damals hatten die damalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) mitgeteilt, dass es künftig einen General Manager geben werde. Katharina Wagner werde - anders als bisher - keinen Geschäftsführerposten mehr bekleiden. 

Dadurch solle der Intendantin ein noch stärkerer Fokus auf die künstlerische Leitung der Festspiele ermöglicht werden. Neben ihr war der zweite Geschäftsführer Jagels seit 2021 im Amt. Der künftige General Manager ist seit 2006 stellvertretender geschäftsführender Direktor und leitender Controller an der Deutschen Oper Berlin.

