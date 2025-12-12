AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Inselkammer erweitert sein Imperium: Wiesn-Wirt kauft Luxus-Hotel

Inselkammer erweitert sein Imperium: Wiesn-Wirt kauft Luxus-Hotel

Wiesn-Wirt Peter Inselkammer übernimmt den Alpenhof Murnau am Staffelsee und will die Immobilie mit "umfangreichen Investitionen" modernisieren. Was hinter dem Wechsel steckt. Und wer der neue Eigentümer ist.
Maximilian Neumair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 18  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Alpenhof Murnau am Staffelsee zählt den "101 besten Hotels Deutschlands". In der Bestenliste für 2025 wurde es als "excellent" ausgezeichnet.
Der Alpenhof Murnau am Staffelsee zählt den "101 besten Hotels Deutschlands". In der Bestenliste für 2025 wurde es als "excellent" ausgezeichnet. © Alpenhof Murnau

Blick auf die Berge und das Murnauer Moos, ein beheiztes Außenschwimmbecken und Saunen im alpinen Blockhaus-Stil: Warum der Alpenhof Murnau als Fünf-Sterne-Hotel gilt, liegt auf der Hand. Nicht umsonst belegt er einen Platz unter den "101 besten Hotels Deutschlands". Trotzdem will das Hotel im Blauen Land den Komfort für Gäste weiter hochschrauben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Dabei soll der neue Eigentümer Peter Inselkammer helfen. Der Promi-Hotelier, der unter anderem Wiesn-Wirt des Armbrustschützenzelts und Leiter des Platzl-Hotels ist, übernimmt ab 2026 die Immobilie des Alpenhofs.

Hotelchef Christian Bär, der den Betrieb seit über zehn Jahren leitet, bleibt weiterhin Pächter. Bär teilt mit: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Peter Inselkammer als Partner, der die Werte des Hauses teilt und unsere Vision einer zukunftsfähigen Hotellerie unterstützt."

Hotelier Peter Inselkammer. Er ist unter anderem der Wiesnwirt des Armbrustschützenzelts und Leiter des Platzl-Hotels.
Hotelier Peter Inselkammer. Er ist unter anderem der Wiesnwirt des Armbrustschützenzelts und Leiter des Platzl-Hotels. © Platzl Hotel Inselkammer KG

Inselkammer sieht "großes Potenzial" in dem Alpenhof. Sein Ziel: "Bewährtes zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen." Geplant sind umfangreiche Investitionen in die Modernisierung, den Ausbau des Angebots sowie in mehr Nachhaltigkeit.

Inselkammer "finanzstarker" Immobilieneigentümer

Wie viel Geld in das Hotel gesteckt werden soll, sagt der Alpenhof auf Nachfrage der AZ nicht. Er teilt jedoch mit: "Mit einem finanzstarken und erfahrenen Immobilieneigentümer werden langfristige Investitionen möglich." Demnach sollen "bestehende Stärken wie Wellness, Gastronomie und Zimmerkomfort" weiter ausgebaut werden. Genauere Projekte möchte das Hotel erst nach dem Eigentümerwechsel verkünden.

Bisher gehörte die Immobilie der Trei Real Estate Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft der Tengelmann-Unternehmensgruppe. Die für den Betrieb verantwortliche Alpenhof Murnau Hotelgesellschaft mbH verkauften die Tengelmanns bereits 2017 an den Geschäftsführer Bär und schlossen einen langjährigen Pachtvertrag ab. Das Arrangement mit der Tengelmann-Dynastie: Alle Gewinne wie auch seine Pacht fließen zurück in den Alpenhof.

Seit über zehn Jahren führt Christian Bär den Alpenhof Murnau erfolgreich als Hotelchef und -betreiber.
Seit über zehn Jahren führt Christian Bär den Alpenhof Murnau erfolgreich als Hotelchef und -betreiber. © Simon Wickstead

Die Anlage gefiel Stammgast Erivan Haub (†), Miteigentümer der Tengelmann-Gruppe, so gut, dass er das Hotel 1992 dem Gründer Hellmut Hofmann (†) abkaufte. Hofmann hatte den Alpenhof 1967 mit rund 30 Zimmern eröffnet, Haub baute die Kapazität in den 90er-Jahren auf knapp 80 aus. 2002 erhielt es erstmals die Fünf-Sterne-Klassifizierung.

Alpenhof Murnau: Moderne bayerische Küche statt Michelin-Sterne

Inzwischen umfasst das Resort 104 Zimmer (ab circa 200 Euro pro Nacht) mit großer Sonnenterrasse sowie einem 2000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Auch ohne die Tengelmann-Familie soll der Fokus laut Hotelchef Bär weiterhin auf "Qualität, regionaler Verbundenheit und ehrlicher Gastfreundschaft" liegen. Unter ihm setzt das Hotel auf moderne bayerische Küche mit regionalen Zutaten statt auf Michelin-Sterne-Küche wie in den Jahrzehnten zuvor.

Mit der Inselkammer-Familie übernimmt ein Münchner Schwergewicht der Gastro- und Brauerei-Branche das Hotel.  Angela Inselkammer, Tante von Peter Inselkammer, ist außerdem die Präsidentin vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern. Alpenhof-Chef Bär ist im Verband Bezirksvorsitzender für Oberbayern.

Trotz der Investitionspläne soll der laufende Betrieb laut Hotel ohne Unterbrechung und mit allen bestehenden Mitarbeitern fortgeführt werden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
18 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Kollie am 05.12.2025 14:24 Uhr / Bewertung:

    Endlich mal wieder ein Ruheplätzchen für die Reichen! War dringend notwendig. Nein. Wie kann ich noch mehr Profit erzielen? Hoffentlich findet man dann auch genügend Zimmermädchen und Putzfrauen aus dem Ausland bei sparsamen Löhnen. Sonst müssen die Bettlägerigen selbst arbeiten...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie am 03.12.2025 20:07 Uhr / Bewertung:

    Der eine Punkt ist der, es sei den Inselkammers vergönnt.
    Das andere ist, bitte nicht wieder jammern, dass die Gastronomie kein Geld verdient.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Alexxx am 04.12.2025 12:01 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Der eine Punkt ist, dass man Ihnen die Gönnerei nicht wirklich glauben kann. Der andere, dass es sich vornehmlich um Hotellerie handelt und zwar in einem Bereich der Ihnen wohl nicht so geläufig ist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.