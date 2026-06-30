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Inflation geht leicht zurück

Der durch den Irankrieg ausgelöste Preisschock lässt allmählich nach. Dennoch sind Heizöl und Benzin nach wie vor viel teurer als vor einem Jahr.
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Die Preise in Bayern sind im Mai langsamer gestiegen. (Symbolbild)
Die Preise in Bayern sind im Mai langsamer gestiegen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Inflationsrate in Bayern ist im Juni leicht auf 2,5 Prozent gesunken. Das waren 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im Mai, wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte. Deutlich abzulesen sind aber nach wie vor die Auswirkungen des Irankriegs: Obwohl Heizöl im Laufe des Juni um 6,4 Prozentpunkte billiger wurde, liegt der Preis zum Monatsende fast ein Drittel (+30 %) höher als vor einem Jahr. Benzin und Diesel kosteten 3,1 Prozentpunkte weniger als im Mai, waren aber nach wie vor 14,1 Prozentpunkte teurer als im Juni 2025. Ohne Heizöl und Benzin lag die Teuerungsrate laut Landesamt bei moderaten 1,9 Prozent. Die Zahlen sind vorläufig.

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