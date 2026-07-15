In starkem Unwetter: 18-Jähriger Soldat in Bayern von Blitz getroffen

Ein Gewitter, ein lauter Knall: Sechs junge Soldaten werden vom Blitz überrascht. Wie geht es den Verletzten?

Bei einem Blitzeinschlag im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind sechs Soldaten der Bundeswehr verletzt worden. Die Soldaten im Alter von 18 bis 26 Jahren befanden sich am frühen Morgen während eines Gewitters in einem Biwak am Hohen Brendten, einer Anhöhe am Kranzberg bei Mittenwald, wie die Polizei mitteilte. Fünf von ihnen erlitten demnach leichte Verletzungen, ein weiterer wurde mittelschwer verletzt.

Da zunächst unklar war, wie viele Menschen betroffen waren, rückten mehrere Rettungs- und Einsatzfahrzeuge an. Alle Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. Bleibende Schäden sind laut Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht zu befürchten. Nach dem Verletzungsbild deutet demnach vieles darauf hin, dass ein 18-Jähriger direkt vom Blitz getroffen wurde.