AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • In Oberbayern: Ehemann vergisst Frau an Tankstelle und gerät in Panik

In Oberbayern: Ehemann vergisst Frau an Tankstelle und gerät in Panik

Die Polizei tut ein gutes Werk, um eine versehentlich an einer Tankstelle zurückgelassene Ehefrau wieder mit ihrem Mann zu vereinen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei hat einen Ehemann und seine Frau an einer Autobahn-Raststätte wieder zusammengeführt. (Symbolbild)
Die Polizei hat einen Ehemann und seine Frau an einer Autobahn-Raststätte wieder zusammengeführt. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Die Polizei hat auf der A8 in Oberbayern einen Urlauber wieder mit seiner versehentlich vergessenen Ehefrau zusammengeführt. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilte, war der 47-Jährige in den frühen Morgenstunden nach einer Pause an einer Tankstelle am Samerberg ohne seine Frau weitergefahren. Dem Mann fiel ihr Fehlen schnell auf, er fuhr demnach wieder von der Autobahn ab und bat einen Mitarbeiter an der nicht weit entfernten Raststätte Holzkirchen um Hilfe. Dieser verständigte die Polizei. 

Der Ehemann war den Angaben nach so aufgelöst, dass er nicht mehr zu der Tankstelle zurückfahren konnte, um seine Frau abzuholen. Eine Streife der Grenzpolizei suchte und fand die 44-Jährige wohlbehalten an der Tankstelle und brachte sie zu ihrem Mann zurück.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.