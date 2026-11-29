In Himmelstadt treffen Wunschzettel aus aller Welt ein. Nicht jedes Kind wünscht sich Materielles. Wer auf Post vom Christkind hoffen kann.

Die fleißigen Helfer des Christkindes sind nun wieder für alle großen und kleinen Wünsche im Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt da. Wer also genau weiß, was Heiligabend unter dem Tannenbaum liegen soll, kann seinen Wunschzettel fortan persönlich in der himmlischen Postfiliale vorbeibringen. Bis zum Jahresende werden insgesamt bis zu 80.000 Briefe in dem kleinen Dorf im Landkreis Main-Spessart eintrudeln – mit Wünschen rund um Spielsachen, Zeit für die Familie oder Gesundheit.

Wichtig ist, dem Christkind die Absenderadresse mitzuteilen. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zur offiziellen Eröffnung am Sonntag gab es nach Angaben einer Sprecherin der DHL Group bereits 5.000 Briefe, die angekommen waren.

In der weihnachtlichen Poststelle im Rathaus der kleinen Gemeinde arbeiten in der Vorweihnachtszeit bis zu 40 ehrenamtliche Helfer des Christkindes. Schon tausende Wunschzettel sind heuer dort eingetrudelt – mehrere Zehntausend werden es bis Ende Dezember wohl werden. Sie kommen aus der ganzen Welt, auch Erwachsene schreiben.

Absender nicht vergessen

Die meisten Kinder und Erwachsenen bekommen auf ihren Brief ein standardisiertes Schreiben zurück, insofern der Absender des Wunschzettels bekannt ist. Bei besonders eindrücklichen Briefen und Bitten schreibt Rosemarie Schotte, ehrenamtliche Leiterin der Poststelle, auch persönlich ein paar Zeilen.

Rechtschreibfehler sind nicht ungewöhnlich auf Wunschzetteln. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Himmelstadt ist eine von mehreren sogenannten Weihnachtspostfilialen in Deutschland. Wer Antwort vom Christkind in Bayern haben möchte, sollte seinen Brief "An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt" adressieren. Seit 1986 beantwortet das Christkind dort Briefe aus aller Welt, zur Not auch mit Übersetzer.