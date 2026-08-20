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In Fahrtrichtung München: Raser flüchtet mit Tempo 170 durch Autobahn-Baustelle

Ein Fahrer rast mit seinem Wagen auf der A92 durch einen Baustellenbereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.
AZ/dpa |
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Eine Streife verfolgte auf der A92 bei Wörth an der Isar einen deutlich zu schnellen Wagen. Gegen den 52-jährigen Fahrer wird wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt. (Symbolbild)
Eine Streife verfolgte auf der A92 bei Wörth an der Isar einen deutlich zu schnellen Wagen. Gegen den 52-jährigen Fahrer wird wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein 52-Jähriger auf der Autobahn 92 bei Wörth an der Isar vor einer Polizeistreife davongefahren. Nach Angaben der Verkehrspolizei Landshut erreichten die Beamten bei der Verfolgung in einem auf Tempo 80 begrenzten Baustellenbereich bis zu 170 Kilometer pro Stunde. Trotzdem habe sich der Wagen weiter von dem Streifenwagen entfernt.

Der Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung München. Am Ende der Baustelle musste der 52-Jährige den Angaben zufolge wegen eines vorausfahrenden Autos stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend habe er mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts über den Standstreifen überholt.

Strafverfahren eingeleitet

Erst nachdem das Fahrzeug die Autobahn an der Anschlussstelle Wörth an der Isar verlassen hatte, konnten die Beamten den Fahrer anhalten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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