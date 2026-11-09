Die Albert-Link-Hütte ist dank ihrer Lage im idyllischen Spitzingseegebiet ein gefragtes Ausflugsziel auch für viele Münchner. Wie geht es dort ab der Wintersaison 2027 weiter?

09. November 2026 - 19:56 Uhr

In der 1.053 Meter hoch gelegenen Albert-Link-Hütte in den Schlierseer Bergen kehren viele Wanderer gerne ein – darunter auch viele Ausflügler aus München. Die DAV-Hütte ist dank ihrer Lage hier im idyllischen Spitzingseegebiet beliebt, auch wegen ihrer hausgemachten Spezialitäten – allen voran das Holzofenbrot. Schließlich backen Pächter Marcel Roth und Serviceleiterin Veronika Filser ihre Brotspezialitäten hier unmittelbar vor Ort, in dem gemauerten Backhaus in der Hütte. Doch für das kommende Jahr gibt es neue Pläne.



So sucht die DAV-Sektion München ab der Wintersaison 2027 einen neuen Pächter für die Albert-Link-Hütte. Der bisherige Pächter habe "ganz regulär gekündigt", so der Sprecher beim Alpenverein München und Oberland, Markus Block, auf AZ-Nachfrage.

Auch die Brote werden perspektivisch nicht mehr hier oben gebacken. "Wir verlagern den Bäckerei- und Direktvermarktungsbetrieb nach Gut Wallenburg in Miesbach", so Pächter Marcel Roth im Gespräch mit der AZ zu seinen Plänen. "Wir sind aktuell drei Bäckermeister und unsere Produkte werden sehr gut angenommen", so Roth. "Diese Tradition wollen wir gerne auf Gut Wallenburg fortführen."

Er selbst sei seit neun Jahren Mitarbeiter auf der Albert-Link-Hütte, schildert Roth – und seit eineinhalb Jahren der Pächter. Auch weiterhin sorgt das Team für das Wohl der Gäste auf der beliebten DAV-Hütte. "Ich hab' sehr viele langjährige Mitarbeiter", sagt Roth. Gibt es denn schon eine Idee für die Zeit danach? Was die Gastronomie betreffe, wolle er mit seinem Team "weiter auf die Jagahüttn am Stümpfling ziehen", sagt er, ohne weiter ins Detail zu gehen. An den bekannten Schmankerln wie etwa den Brotspezialitäten oder "unserem Kaiserschmarrn" will er dabei auch in Zukunft festhalten.

Albert-Link-Hütte: Suche nach neuem Pächter läuft

Für die Albert-Link-Hütte ist man beim Alpenverein derzeit noch auf der Suche nach einem neuen Hüttenwirt. Erste Bewerbungen seien bereits eingegangen, aber noch sei keine Entscheidung getroffen worden, sagt Markus Block.

Die DAV-Hütte ist idyllisch im Spitzingseegebiet gelegen. © Laura Betzler/DAV-Sektion München

"Die Alpenvereinshütte ist eine echte Hütte. Kein Berggasthaus. Kein Eventbetrieb. Keine Hochglanzgastronomie", heißt es in dem Stellengesuch. Vor diesem Hintergrund richte man die Albert-Link-Hütte in Zukunft neu aus – "gemäß dem Hütten-Wegweiser des Deutschen Alpenvereins und unseren Grundsätzen für bewirtschaftete Hütten", heißt es weiter. "Dabei lautet unser neuer Grundsatz: 'Weniger ist mehr'." Das bedeute: ein "möglichst nachhaltiger Betrieb (ökonomisch, ökologisch und sozial)" und ein "einfaches, ausgewogenes, überwiegend vegetarisches Speisenangebot".

In der Gegend gibt es viele schöne Wanderrouten. © Laura Betzler/DAV-Sektion

Geplante Umbauarbeiten beschränken sich "auf ein Minimalmaß"

Räumlich soll sich mit Blick auf einen bevorstehenden Pächterwechsel nicht viel verändern: Nach der Sommersaison 2027 werde man die Hütte erst wieder nach den Weihnachtstagen aufmachen, schildert Alpenvereinssprecher Markus Block. In der Zwischenzeit werde umgebaut – diese Arbeiten würden sich allerdings "auf ein Minimalmaß beschränken".

Wie soll der Platz, wo sich (quasi an die Küche anschließend) seit jeher die Backstube befindet, nach den Umbauarbeiten genutzt werden? Darüber werde man gemeinsam mit dem künftigen Pächter entscheiden, sagt Markus Block. Die Backstube in ihrer jetzigen Form sei im September 2021 fertiggestellt worden. "Die frei werdenden Räumlichkeiten sollen künftig entweder zum Beispiel als zusätzliches Lager oder als Mitarbeiterzimmer genutzt werden", so der Alpenvereinssprecher. Es würden "weder neue Schlafplätze noch neue Sitzplätze für die Stube" geschaffen, sagt er. "Die Hütte bleibt von der Größe her, wie sie ist."