Der Tegernsee steht für Luxus, auch im Hotelsegment. Für das Hotel Caro & Selig im Zentrum von Tegernsee steht nun eine Neuerung an: Im Herbst wechselt der Besitzer. Es soll Teil einer Hotelkette werden. Womit man künftig punkten will.

Betreiberwechsel in luxuriöser Lage: Die DSR Hotel Holding übernimmt zum 1. September 2026 den Betrieb des Hotels Caro & Selig am Tegernsee. Das teilte die Hotelmanagement-Gesellschaft am Dienstag mit. Das bislang als Teil der Four Peaks Hospitality GmbH geführte Haus wird demnach künftig unter der Marke A-Rosa betrieben. Die Kette umfasst mit dem Neuzugang dann 13 Hotels und Resorts im deutschsprachigen Raum. Weitere Standorte gibt es etwa in Straubing, im Kleinwalsertal oder im Nobelort Kitzbühel.

Das Caro & Selig-Hotel wurde 2023 eröffnet und befindet sich in zentraler Lage in der Stadt Tegernsee. Es verfügt über 123 Zimmer und Suiten und eine Rooftop-Bar mit Blick auf den Tegernsee. Außerdem gibt es ein Restaurant sowie einen Spa- und Fitnessbereich.

So sieht ein Zimmer im Caro & Selig derzeit aus. © Caro & Selig, Tegernsee, Autograph Collection

Das Konzept soll im Wesentlichen bleiben

Nach Angaben des Unternehmens soll der Charakter des Hauses erhalten bleiben. Das Hotelkonzept orientiert sich an der Geschichte von Königin Caroline von Bayern, die den Tegernsee im 19. Jahrhundert regelmäßig besuchte. Architektur und Gestaltung verbinden moderne Elemente mit regionalen Materialien und Anleihen an die alpine Bau- und Handwerkskultur. Das soll im Wesentlichen so bleiben, teilt die DSR Hotel Holding mit.

Auf der Webseite der A-Rosa-Hotels wird bereits mit dem neuen Standort am Tegernsee geworben. "Wo alpine Magie auf stilvolles Design trifft, der SPA-Rosa Wellnessbereich verwöhnt und feine Kulinarik Momente schafft, die lange nachklingen", heißt es dort schwärmerisch. "Das Highlight: Die Rooftop-Bar mit atemberaubendem Panorama auf Berge und See – übrigens die allererste in der A-Rosa Geschichte."

Rooftop-Bar mit Blick auf den Tegernsee im Caro & Selig Hotel. © Caro & Selig, Tegernsee, Autograph Collection

"Gemeinsam mit dem bestehenden Team möchten wir das Haus behutsam weiterentwickeln und unseren Gästen ein besonderes Urlaubserlebnis bieten", sagt Torsten Vey, Vice President Development & Real Estate der DSR Hotel Holding. Eigentümer der Immobilie ist seit 2023 Union Investment.

Tegernsee steht für gehobenen Tourismus

Mit dem Schritt setzt die DSR Hotel Holding ihren Expansionskurs im deutschsprachigen Raum fort. Der Tegernsee zählt zu den bekanntesten Ferienregionen Deutschlands und sei insbesondere für den gehobenen Tourismus von Bedeutung. Das Hotel soll auch nach der Übernahme unter der Leitung von Direktor Moritz Dürler weitergeführt werden, heißt es.

Für Union Investment bedeutet die Zusammenarbeit mit A-Rosa einen Betreiberwechsel nach rund drei Jahren. Die Eigentümergesellschaft setzt dabei den Angaben nach auf die Erfahrung der Marke im Premium-Hotelsegment. Weitere Details wurden bislang nicht bekannt gegeben.