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In Augsburg: 75-Jähriger ruft verfassungswidrige Parolen

Ein 75-Jähriger sorgt mit ausländerfeindlichen und verfassungswidrigen Parolen in Augsburger Stadtteil Kriegshaber für einen Polizeieinsatz. Nun ermittelt die Polizei wegen Volksverhetzung.
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Die Polizei ermittelt nach verfassungswidrige Parolen . (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt nach verfassungswidrige Parolen . (Symbolbild) © imago images/Eibner-Pressefoto

Ein 75-jähriger Mann hat am Montagabend in der Stenglinstraße mit ausländerfeindlichen Parolen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei rief der Mann am Montag gegen 20.30 Uhr mehrfach lautstark verfassungswidrige Parolen und äußerte sich wiederholt ausländerfeindlich.

Gegen den tatverdächtigen Deutschen wird nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Volksverhetzung ermittelt. 

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