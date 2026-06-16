Nach dem Regen: Diese Woche werden die 30 Grad in Bayern geknackt

Noch zwei etwas wechselhaftere Tage – aber dann wird es auch in Bayern richtig heiß. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine klare Prognose.

Jeden Tag wärmer – und dann richtig heiß: Nach den zurückliegenden kühlen und durchwachsenen Tagen kehrt der Sommer nach Bayern zurück – und das mit Macht: Am Donnerstag soll vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt werden. Zuvor allerdings soll das Wetter nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nochmals etwas gemischt bleiben.

Am Dienstag zeigt sich der Himmel demnach stark bewölkt, vor allem in der zweiten Tageshälfte soll es zeitweise auch etwas Regen geben. In Nordbayern sind auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. 21 bis 26 Grad sind vorhergesagt, in den Mittelgebirgen soll es etwas kühler bleiben.

Am Mittwoch wird es laut DWD im Süden teils sonnig, teils wolkig, gebietsweise sind etwas Regen oder Schauer drin, an den Alpen auch einzelne Gewitter. Auch im Norden gibt es viele Wolken und zeit- und gebietsweise leichten Regen oder Schauer. 23 bis 29 Grad warm soll es dann laut DWD schon werden.

Am Donnerstag wird es dann laut DWD-Vorhersage heiß mit Höchstwerten von 28 Grad im Hofer Land oder im Bayerischen Wald bis zu 33 Grad am Bodensee und 34 Grad am unteren Main. Dazu gibt es viel Sonne, aber auch vereinzelte Gewitter.

Und auch nach Donnerstag soll es so weitergehen: Der DWD sprich bereits jetzt vom Beginn einer Hitzewelle.