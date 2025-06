Imbiss-Mitarbeiter schlägt Kunden in Streit um kaltes Essen

In einem Imbiss kommt es zu einer Auseinandersetzung. Ein Mitarbeiter schlägt einen Kunden. Was war der Auslöser?

Die Polizei fährt zu einem Streit in einem Imbiss. (Symbolbild)

Bayreuth

Wegen eines vermeintlich kalten Essens soll ein Streit in einem Bayreuther Imbiss eskaliert sein: Als ein Kunde sich am Montag über die Qualität des Essens beschwerte und den Angestellten beleidigte, habe dieser mit der Faust zugeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Der 39-Jährige erlitt demnach am Montag leichte Verletzungen. Der 36 Jahre alte Mitarbeiter soll den Kunden danach bedroht und ebenfalls beleidigt haben. Gegen beide werde nun ermittelt, hieß es.