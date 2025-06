Im Kosmos von Fritz Koenig

Die Große Kugelkaryatide in New York ist Fritz Koenigs wohl berühmtestes Werk. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres zum 100. Geburtstag des Bildhauers ist dessen Anwesen nahe Landshut für Besucher offen.

Landshut/Altdorf

Der Ganslberg war das Refugium des Künstlers Fritz Koenig (1924-2017). Bis Ende Juli kann das Anwesen in Altdorf (Landkreis Landshut) mit Wohnhaus und Werkstatt nun besucht werden. Die Veranstaltungsreihe "Kosmos Koenig" mit Ausstellungen und Workshops lässt das Publikum tief eintauchen in Leben und Wirken des Bildhauers und bildet den Abschluss des Koenig-Jubiläumsjahres, das ihn anlässlich seines 100. Geburtstages international würdigte.

Die Eröffnung ist zugleich ein Schritt hin zu einer dauerhaften Nutzung des Anwesens und das - vorläufige - Ende einer jahrelangen Debatte darum. Denn seit dem Tod Koenigs standen die Gebäude leer, eine Diskussion um dessen Zukunft entbrannte. Unterstützer und Weggefährten Koenigs wollen das Anwesen vor dem Verfall bewahren.

Kunstminister Markus Blume (CSU) sagte bei der Eröffnung, er habe sich nach seinem Amtsantritt 2022 näher mit Fritz Koenig befasst und sei "diesem Faszinosum erlegen". Nun hoffe er, dass an diesem Ort etwas entstehen könne, das die Zeiten überdauere und die Besucher "diesen Ausnahmekünstler" erleben könnten.

Das Konzept für die Schau hatte der im März 2024 gestorbene Filmemacher Percy Adlon erstellt, ein enger Freund Koenigs. Sein Sohn Felix und seine Witwe Eleonore führen das Projekt zusammen mit der Stadt Landshut, der Fritz-und-Maria-Koenig-Stiftung als Eigentümerin des Anwesens, sowie weiteren Beteiligten fort. Filmmaterial von Percy Adlon ist ein Schwerpunkt der Ausstellung. Hier kommt der Bildhauer zu Wort und das Publikum kommt dem Menschen Fritz Koenig und seinem Denken nahe.

Idee: Kunstpädagogisches Zentrum

Wie es weitergeht auf dem Ganslberg? Vorstellbar sei, die Gebäude zu einem kunstpädagogischen Zentrum zu entwickeln, in dem sich künftig insbesondere Schulklassen künstlerisch ausprobieren können sollen, sagte Benedikt Schramm, Abteilungsleiter Kultur bei der Stadt Landshut.

Fritz Koenig wurde in Würzburg geboren, wuchs aber in Landshut auf. Er war Architekturprofessor und gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Seine Kunst findet sich in zahlreichen deutschen Städten und darüber hinaus.

Zu seinen bekanntesten Werken zählen das Mahnmal in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Österreich sowie die Plastik "Kugelkaryatide N.Y." (auch "Sphere" genannt). Diese stand in New York vor dem World Trade Center und wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beschädigt aus den Trümmern geborgen. Seit 2017 steht sie als Mahnmal nahe der 9/11-Gedenkstätte.