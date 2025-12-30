Im Bademantel geflüchtet: Mann springt über Zaun einer Therme in Bayern
Ein Badegast hat eine Therme in Oberbayern verlassen, ohne zu bezahlen. Der Mann sei in Bademantel und Badeschlappen am Tag vor Heiligabend über den Zaun des Geländes gesprungen, wie die Polizei mitteilte.
Laut Polizei zeigen Videoaufnahmen eines Zeugen die Flucht des Mannes. Demnach zog er sich auf einem Parkplatz um und ging in Richtung einer Bushaltestelle davon. Der Schaden belaufe sich auf rund 70 Euro.
- Themen:
- Polizei
