Die CSU-Politikerin hat sich in der politischen Sommerpause einer notwendigen Operation unterzogen. Nun meldet sie sich aus dem Krankenhaus. So ist der Eingriff verlaufen.

Sie hatte es bereits angekündigt: "Ich muss eine Verletzungspause einlegen, weil mein Knie kaputt ist", hatte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) unlängst auf einem Sommerfest gesagt.

Nun liegt der Eingriff (sie erhielt eine Teilprothese) offensichtlich hinter ihr. Am Sonntag meldete sich die 61-Jährige in den Sozialen Medien aus der Klinik.

So ist die Operation am Knie verlaufen

"Meine Knie-Operation ist gut verlaufen und ich bin sehr dankbar, dass ich nun Schritt für Schritt auf dem Weg der Genesung bin", teilt die Präsidentin des bayerischen Landtags mit.

Ilse Aigner schickt Grüße aus dem Krankenhaus. © Facebook / Ilse Aigner

Dazu veröffentlicht sie zwei Fotos: Eines zeigt sie grinsend im Krankenbett, das andere ihr verbundenes Bein.

Nun braucht Ilse Aigner Geduld, Kraft und Zeit

"Jetzt heißt es erstmal: etwas Geduld haben, Kraft sammeln und sich Zeit für die Erholung nehmen.“ Auf besagtem Sommerfest hatte sie schon gesagt, dass sie erst im September in den Polit-Betrieb zurückkehren werde.

So muss die CSU-Politikerin ihr Bein gerade lagern. © Facebook / Ilse Aigner

Nun schreibt sie: "Vielen Dank für die vielen lieben Genesungswünsche und guten Gedanken in den vergangenen Tagen. Danke auch an das großartige Team hier im Krankenhaus!"

Sie freue sich darauf, bald wieder mit voller Energie zurück zu sein. "Bis dahin: Passt gut auf euch auf und bleibt gesund!"