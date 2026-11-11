Ilse Aigner darf nicht ins Schloss Bellevue: Das ist ihr Ausweichquartier

Weil Schloss Bellevue für knapp eine Milliarde Euro saniert werden muss, ist das Staatsoberhaupt an den Berliner Spreebogen gezogen. In dem modern gestalteten Holzmodulbau mit Königsblau, Dunkelgrün und Spreeblick soll ab 2027 auch Ilse Aigner residieren.

Die Standarte des Bundespräsidenten ist auf dessen Interimsquartier gehisst. Das bedeutet: Der Hausherr ist anwesend – noch ist das Frank-Walter Steinmeier.

Zugegeben, der "Amtssitz am Spreebogen" ist kein altehrwürdiges Gemäuer, dessen Geschichte wie die des Schlosses Bellevue Jahrhunderte zurückreicht. Doch das Gebäude mit seiner farbenfrohen Fassade, gebaut aus Holzmodulen, liegt günstig: Zum Bundeskanzleramt und zum Reichstag sind es nur wenige Gehminuten. Die AZ zeigt, was die künftige Bundespräsidentin Ilse Aigner (CSU) dort erwartet.

Beste Aussicht: Im kleinen Saal im sechsten Stock kann man durch zahlreiche Fenster auf das Regierungsviertel schauen. © dpa

Vor allem die Räume im sechsten Stock haben es in sich: Zahlreiche bodentiefe Fenster geben den Blick frei auf das Berliner Regierungsviertel und die Spree.

Die Wände der Wandelhalle für Empfänge sind in einem kräftigen Dunkelgrün gehalten, vor dem die Büsten der bisherigen Bundespräsidenten die Besucher begrüßen.

Staatstragend in Königsblau: der Bankettsaal, hier während eines Essens zu Ehren des Präsidenten der VAE, Scheich Mohammed bin Sajid. © dpa

Bundespräsident: 6000 Flaschen Wein im Keller

Der große, für Ernennungen und Entlassungen von Bundeskanzlern und -ministern sowie für Staatsbankette vorgesehene Saal wird hingegen von einem tiefen Königsblau dominiert. Und wenn es stimmt, was gemunkelt wird, lagern im Weinkeller rund 6000 Flaschen aus allen 13 deutschen Weinanbaugebieten.

Das erst im März 2026 fertiggestellte Gebäude mit den auffälligen bunten Keramikfliesen an der Fassade hat eine Nutzungsfläche von knapp 10.000 Quadratmetern. Entworfen hat es das in Berlin ansässige Architekturbüro Sauerbruch Hutton, das auch für das Museum Brandhorst, das ADAC-Hochhaus und die Zentrale der Munich Re in München verantwortlich zeichnete.

Steinmeier in seinem Arbeitszimmer. Ob Ilse Aigner das Gemälde "Seiltänzer" (1984) des Berliner Künstlers Trak Wendisch auch gefällt? © dpa

Der Umzug von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Spreebogen war diesen Sommer notwendig geworden, weil das 1785 errichtete Schloss Bellevue aufwendig saniert werden muss. Die Restaurierungsarbeiten, für die bis zu eine Milliarde Euro veranschlagt werden, sollen acht Jahre lang dauern.