Die IG Metall ruft am Freitag zu Warnstreiks auf. Unter anderem ist das Audi-Werk in Ingolstadt betroffen.

Die IG Metall will das Audi-Werk in Ingolstadt an diesem Freitag lahmlegen (Archivbild).

Die IG Metall hat für Freitag in mehreren Firmen Bayerns zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen ist unter anderem das Audi-Werk in Ingolstadt. Aber auch in mehreren weiteren Unternehmen werde zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilte die Gewerkschaft via Social Media mit.

Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern vor, ihr Angebot von einer Entgelterhöhung um 1,3 Prozent bisher nicht nachgebessert zu haben. Sie fordert eine Erhöhung der Bezüge um fünf Prozent. Bei 1,3 Prozent müssten die Beschäftigten reale Verluste einstecken, argumentiert die Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft kritisiert zudem, dass auch ihr Angebot auf Gehaltsverzicht in einzelnen Betrieben als Gegenleistung etwa für Arbeitsplatzgarantien vom Tisch gewischt worden sei. Die jüngste Tarifrunde in Bayern war am 9. November ohne Ergebnis zu Ende gegangen.