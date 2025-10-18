"Ich mache ihm keine Vorwürfe": Wenn sich der Ehemann das Leben nimmt

Luisa Schöpp erlebt im Juli einen schweren Schicksalsschlag: Ihr Mann nimmt sich das Leben. Wie sie weitermacht und warum sie Menschen in ähnlicher Lage helfen möchte.

Die Familie Schöpp mit ihren drei Kindern. Der Jüngste, Johann, hat vor drei Jahren Schlagzeilen gemacht, weil er schneller als der Sanka war und als ungeplante Hausgeburt zur Welt kam. Damals half der Papa als Rettungssanitäter mit. Vor zwei Monaten nahm sich der dreifache Vater das Leben. Er litt an einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

"Er ist nachts ins Bett gegangen und hat die Bilder vor sich gesehen", erzählt Luisa Schöpp. Die Last der Bilder ist für ihren Ehemann Matthias irgendwann zu viel geworden, im Juli hat er sich das Leben genommen. Die Bilder seiner Einsätze als Sanitäter hatten sich eingebrannt. Da war etwa die tote alte Frau, die fünf Monate auf dem Boden gelegen hatte, bevor ihr Mann sie fand, erzählt die 30 Jahre alte Walderbacherin. Oder ein Mann, der sich wegen einer Krebsdiagnose erhängt hat. Eine Diagnose, die gar nicht die seine war, wie sich im Nachhinein herausstellte.

Traumatische Momente wie diese gab es viele im Leben ihres Mannes. Viele, die ihn nicht losgelassen haben. Immer wieder hat sie mit ihm darüber gesprochen. Irgendwann wollte er nicht mehr darüber sprechen. Am Tag vor seinem Suizid hat er wieder damit angefangen. Angemerkt, dass er sich am nächsten Tag das Leben nehmen würde, habe sie ihm nicht. Aber im Nachhinein fielen ihr bestimmte Dinge auf – die Art, wie er sich von manchen Menschen verabschiedet hat.

Die Urne haben sie gemeinsam bemalt

Schöpps Kinder sind elf, vier und drei. Am Abend, bevor ihr Vater starb, hat er ihnen noch ihr Lieblingsessen zubereitet. Seine Urne haben sie vor der Beerdigung gemeinsam mit ihrer Mutter bemalt. "Ich mache ihm keine Vorwürfe", sagt Schöpp.

Auch wenn sie manchmal zu hören bekomme, wie man als Vater seiner Familie so etwas antun könne. Sie kann sein Handeln nachvollziehen, sagt sie, wenn auch nicht verstehen. Schwach gewesen sei ihr Mann in dem Moment, als er sich umbrachte, nicht, davon ist sie überzeugt. Die Gedanken, dass ihr Matthias von der Arbeit heimkommt, sind über zwei Monate nach seinem Tod noch da, wenn Schöpp draußen auf der Straße ein Auto vorbeifahren hört.

Nun ist sie diejenige, die kaum mehr schlafen kann. Was sie aber immer versucht, sich vor Augen zu halten, ist, dass es ihrem Mann vielleicht jetzt besser geht als in den Monaten vor seinem Tod. "Sein Schmerz muss so krass gewesen sein, und das tut mir unfassbar weh."

Im Februar verlor ihr Mann seine Arbeit

Monate, in denen ging so ziemlich alles schief, was schiefgehen konnte. Im Februar verlor ihr Mann seine Arbeit, befand sich damals noch in der Probezeit. Sie vermutet, dass seine Leiharbeitsfirma ihm kündigte, weil er ausfiel – wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung, die das Resultat seiner Einsätze war. Im April erlitt er eine Hirnblutung, lag im Bezirksklinikum in Regensburg im Koma. Finanzielle Sorgen plagten die Familie schon damals. Keiner der beiden Eltern arbeitete.

Selbst jetzt kämpft Luisa Schöpp noch um Geld von der Berufsgenossenschaft, "die bei einem Arbeitsunfall zahlen müsste". Ihr Fall ist nicht gerade einfach, denn der Arbeitsunfall ihres Mannes war psychischer Natur. Ende Juni wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, ging weiterhin zu einer ambulanten Therapie. Am 25. Juli war er tot.

Am 28. Juli wollte seine Frau eigentlich wieder zu arbeiten anfangen. Der Plan war, dass er zu Hause bleibt und die Kinder jeden Tag in den Kindergarten bringt. Er war berufsunfähig.

"Ich bin froh, dass ich die Kinder habe"

Sie, die gelernte Schneiderin, wollte umschulen, in die Pflege gehen. Daraus wurde nichts. Jetzt kämpft sie sich vormittags, wenn die Kinder in Kita und Schule sind, durch den Papierkram, der mit einem Todesfall einhergeht. "Nur in Ruhe hinsetzen ist nicht", stellt sie klar. Dennoch: "Ich bin froh, dass ich die Kinder habe, meine drei Hunde, den ganzen Trubel." Denn wenn sie nur ihren Mann gehabt hätte, dann wäre jetzt alles viel schwieriger für sie.

Einen Führerschein hat Schöpp nicht. Jetzt, wo sie die einzige Erwachsene im Haushalt ist, braucht sie ihn dringend. Schon sechs Tage nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich in der Fahrschule angemeldet. Manchen schmeckte das gar nicht. Die hätten dann über sie geredet, auch weil sie in der Öffentlichkeit gefasst wirkte. Aber Schöpp weiß: "Du machst in der Trauer einfach, was dir in den Kopf kommt." Und trotz der Trauer habe sie Verpflichtungen: "Du musst funktionieren, du musst einkaufen gehen."

Luisa Schöpp: "Ich weiß nicht, ob ich das jemals verarbeiten kann"

"Jeder trauert anders", ist Luisa Schöpp seit dem Verlust ihres Mannes klar geworden. Sogar bei ihren drei Kindern könne sie das beobachten – alle würden auf ihre Art und Weise trauern. Ein Richtig oder ein Falsch gebe es da nicht. Für sie selbst ist es wichtig, viel über den Tod ihres Matthias zu reden, das Thema Suizid werde ohnehin totgeschwiegen. Trotzdem sagt sie von sich: "Ich weiß nicht, ob ich das jemals verarbeiten kann."

Kein Einzelfall

Was Schöpps Mann passiert ist, ist kein Einzelfall. Viele Sanitäter seien durch ihren Beruf traumatisiert, berichtet Schöpp. Rettungsorganisationen verfügen deshalb oft über eine Psychosoziale Notversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E), die den Sanitätern in Ausnahmesituationen beistehen soll.

Diese Hilfe bekam Matthias Schöpp jedoch nicht von seinem Arbeitgeber, sagt seine Frau Luisa. Er hat einen Seelsorger aufgesucht. Nach seinem Tod bekam seine Frau Hilfe vom Kriseninterventionsteam. Irgendwann, wenn der Führerschein in der Tasche ist, würde sie selbst gern beruflich in diese Richtung gehen. Aus ihren schlechten Erfahrungen sei sie immer stärker herausgegangen und ist deshalb überzeugt, dass sie Menschen in schweren Lebenslagen helfen könnte.

Spendenaufruf

Luisa Schöpp steht nach dem Tod ihres Mannes ohne Führerschein und mit kaputtem Auto da. Um das sowie laufende Kosten bezahlen zu können, wurde für sie und ihre drei Kinder eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Über 340 Spenden sind bereits eingegangen – "von überall her", sagt Luisa Schöpp. Das helfe ihr ungemein, sagt die 30-Jährige. Vor allem, nachdem nun kurz nacheinander auch noch ihre Spülmaschine und Waschmaschine kaputtgegangen sind. Spenden ist unter folgender Internetadresse möglich: .

Hilfe bei Suizidgedanken: Mit Suizidgedanken muss man nicht alleine klarkommen. Hilfe gibt es bei der Telefonseelsorge, die rund um die Uhr erreichbar ist – unter Telefon 0800/111 0111 oder 0800/111 0222.