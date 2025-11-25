"Ich dachte, ich seh‘ nicht richtig": Lotto-Millionär aus Oberbayern meldet sich

Die sechs angekreuzten Zahlen auf dem Spielschein sind mehr als eine Million Euro wert - doch wem das Geld zusteht, bleibt zunächst unklar. Jetzt äußert sich der Gewinner zu seinen Plänen.

Er habe immer wieder kontrolliert, ob er seine Spielquittung noch habe, sagte der Gewinner laut Lotto Bayern. (Symbolbild)

Ein Mann aus Oberbayern hat seinen Lotto-Gewinn von etwas mehr als einer Million Euro für sich reklamiert. Er habe seine Spielquittung nach der Ziehung am 15. November "bestimmt zehnmal" kontrolliert, sagte der Mann laut einer Mitteilung von Lotto Bayern. "Anfangs dachte ich, es wäre nur ein Vierer. Beim nächsten Blick war es ein Fünfer – und irgendwann stand ich plötzlich mit einem Sechser da. Ich dachte, ich seh‘ nicht richtig."

Das Warten darauf, herauszufinden, wie viel er mit den sechs Richtigen gewonnen hatte, beschrieb der Mann demnach als nervenaufreibend. "Dass ich mit sechs Richtigen über eine Million gewinne – damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet". Danach habe er ständig kontrolliert, ob er die Quittung noch bei sich habe, sagte der Mann demnach. "Ich habe sie die ganze Zeit mit mir herumgetragen und hatte Angst, sie zu verlieren."

Was er mit dem Gewinn von exakt 1.121.406,30 Euro machen will, habe er noch nicht entschieden, zitiert Lotto Bayern den Mann. "Das kann ich mir ja jetzt in aller Ruhe überlegen. Erst einmal bleibt alles, wie es ist."