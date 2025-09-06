AZ-Plus
ICE von Hamburg nach München bleibt liegen: 300 Gäste müssen Zug verlassen

Rund 300 Fahrgäste müssen am Mittag auf der Strecke zwischen Hamburg und Lüneburg einen ICE verlassen. Sie können in einen Ersatzzug umsteigen. Was ist passiert?
AZ/dpa |
Rund 300 Fahrgäste mussten in einen Ersatzzug steigen, nachdem ein ICE im Landkreis Harburg liegen geblieben war. (Symbolbild)
Rund 300 Fahrgäste mussten in einen Ersatzzug steigen, nachdem ein ICE im Landkreis Harburg liegen geblieben war. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa
Stelle

Ein ICE mit rund 300 Passagieren an Bord ist im Landkreis Harburg liegen geblieben. Der Zug kam aus Hamburg und war auf dem Weg nach München, als er am Mittag im Bereich des Bahnhofs Stelle wegen einer technischen Störung liegen blieb, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. 

Die Bahn evakuierte den ICE und stellte einen Ersatzzug bereit, in den die Fahrgäste umstiegen. Nach rund zweieinhalb Stunden konnten sie ihre Reise fortsetzen. Verletzt wurde dabei laut Deutscher Bahn niemand. Die Strecke musste auch nicht gesperrt werden.

