Hunderte Liter Dieselöl fließen von Bauernhof in Bachlauf

Aus einem Lagertank tritt Treibstoff aus und landet in einem Gewässer. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf eine Umweltstraftat.
dpa |
Mehrere hundert Liter Diesel sind in der Oberpfalz in einen Bachlauf geflossen. (Symbolbild)
Mehrere hundert Liter Diesel sind in der Oberpfalz in einen Bachlauf geflossen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa
Neustadt an der Waldnaab

Mehrere hundert Liter Dieselöl sind auf einem Bauernhof in der Oberpfalz aus einem Lagertank in einen Bachlauf geflossen und haben diesen verschmutzt. Die Polizei Eschenbach ermittelt eigenen Angaben zufolge wegen des Verdachts auf Gewässer- und Bodenverunreinigung.

Der Diesel soll laut Polizei aus einem Tank zuerst auf die Hoffläche geflossen sein und diese verunreinigt haben. Über einen Kanal sei der Treibstoff dann weiter in einen angrenzenden Bach geflossen und habe sich dort auf einer Länge von rund 5,5 Kilometern in den Unterläufen ausgebreitet. 

Bachlauf muss saniert werden

Um weitere Schäden für Umwelt und Gewässerorganismen zu verhindern, habe das zuständige Landratsamt Sanierungsmaßnahmen angeordnet, so die Polizei. Weite Teile der vergifteten Hofflächen müssten ausgebaggert und der Bachlauf auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern instand gesetzt werden. 

Dem Betreiber des Hofes drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch erhebliche Kosten für die Sanierung, teilte die Polizei mit.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa).

