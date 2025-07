Exklusiv House of BVK: Millionen-Immobilienimperium aus deutschem Pensionsgeld fällt zusammen

Ein Steuerbetrüger, Millionen an Pensionsgeldern – und eine Manager-Kaltstellung bei der Bayerischen Versorgungskammer: Das "House of BVK" in den USA wankt. Betroffen ist Geld von zwölf Berufsgruppen. Im Zentrum steht ein Immobiliengeflecht von München bis New York.

29. Juli 2025 - 20:49 Uhr