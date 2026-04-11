Hotel am Tegernsee will neuen Foto-Hotspot kreieren: "Postet sich von selbst"
Der Tegernsee hat traumhafte Fleckerl und zieht viele Besucher und Ausflügler an. Zum Flanieren, Strawanzen und freilich für Erinnerungsfotos vor der See-Kulisse.
Jetzt kommt ein neuer Foto-Spot hinzu. Das verkündet das Seehotel zur Post in Tegernsee. Denn das Hotel an der Seestraße 3 hat in seinem Biergarten den Schriftzug "I love Tegernsee" platziert. Zu einem ersten Foto davon heißt es: "Das Schild steht mitten in unserem Biergarten, mit dem See und den Bergen im Hintergrund. Ein Bild, das sich von selbst postet." Die Aufforderung: "Kimmt’s vorbei, schnappt euch euren Lieblingsplatz an der Sonne und macht das perfekte Tegernsee-Foto."
Inspiration aus Kolumbien
Die AZ wollte es genauer wissen: Wer ist auf die Idee gekommen? Geschäftsführer Florian Riethmüller teilt mit, wo er sich die Inspiration geholt hat: "Im letzten Kolumbien-Urlaub hatte ich das erste Mal die Idee für das Schild, da dort in jeder größeren Stadt immer zentral die 3D-Großbuchstaben standen."
Darf man nur ein Foto samt Tegernsee-Schriftzug machen, wenn man ein Gast des Biergartens ist? "Nein. Gerne darf jeder damit ein Foto machen."
Deswegen ist eine Coca-Cola-Flasche zu sehen
Neben der Tegernsee-Liebeserklärung ist eine Cola-Flasche zu sehen. Warum? Weil das Schild mit dem Partner Coca-Cola realisiert worden sei, so der Geschäftsführer. Zum Hotel selbst heißt es auf der Homepage: "Das im Jahr 2018 neu übernommene Hotel wurde im Jahr 1914 nach einem Brand neu erbaut und hat somit eine lange Tradition und ereignisreiche Geschichte."
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