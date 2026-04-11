Wer an den Tegernsee fährt, will das auch mit Fotos festhalten. Das Seehotel zur Post hat dafür jetzt einen neuen Foto-Spot installiert. Wie es dazu kam und wer mit dem Schriftzug posieren darf.

Am Tegernsee entstehen viele Erinnerungsfotos. Nun gibt es dafür einen neuen Fotopoint.

Der Tegernsee hat traumhafte Fleckerl und zieht viele Besucher und Ausflügler an. Zum Flanieren, Strawanzen und freilich für Erinnerungsfotos vor der See-Kulisse.

Jetzt kommt ein neuer Foto-Spot hinzu. Das verkündet das Seehotel zur Post in Tegernsee. Denn das Hotel an der Seestraße 3 hat in seinem Biergarten den Schriftzug "I love Tegernsee" platziert. Zu einem ersten Foto davon heißt es: "Das Schild steht mitten in unserem Biergarten, mit dem See und den Bergen im Hintergrund. Ein Bild, das sich von selbst postet." Die Aufforderung: "Kimmt’s vorbei, schnappt euch euren Lieblingsplatz an der Sonne und macht das perfekte Tegernsee-Foto."

Inspiration aus Kolumbien

Die AZ wollte es genauer wissen: Wer ist auf die Idee gekommen? Geschäftsführer Florian Riethmüller teilt mit, wo er sich die Inspiration geholt hat: "Im letzten Kolumbien-Urlaub hatte ich das erste Mal die Idee für das Schild, da dort in jeder größeren Stadt immer zentral die 3D-Großbuchstaben standen."

Für Erinnerungsfotos vom Tegernsee: mit großem Herz, Wasser und Bergen im Híntergrund. © Seehotel Zur Post

Darf man nur ein Foto samt Tegernsee-Schriftzug machen, wenn man ein Gast des Biergartens ist? "Nein. Gerne darf jeder damit ein Foto machen."

Deswegen ist eine Coca-Cola-Flasche zu sehen

Neben der Tegernsee-Liebeserklärung ist eine Cola-Flasche zu sehen. Warum? Weil das Schild mit dem Partner Coca-Cola realisiert worden sei, so der Geschäftsführer. Zum Hotel selbst heißt es auf der Homepage: "Das im Jahr 2018 neu übernommene Hotel wurde im Jahr 1914 nach einem Brand neu erbaut und hat somit eine lange Tradition und ereignisreiche Geschichte."