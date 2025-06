Hoher Schaden nach Verpuffung in Recyclingbetrieb

Nach einer Verpuffung gerät eine Anlage in einer Recyclingfirma im Landkreis Pfaffenhofen in Brand. Der Schaden dürfte hoch sein, verletzt wird laut Polizei aber niemand.

Baar-Ebenhausen

Nach einer Verpuffung in einem Entsorgungsbetrieb in Oberbayern ist ein geschätzter Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Verpuffung war am Vormittag an einer Absauganlage der Recyclingfirma für Metall in Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen) entstanden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei seien Teile der Anlage in Brand geraten, das Feuer habe sich aber nicht weiter ausgebreitet.

Acht Menschen wurden laut Polizei vor Ort untersucht, waren nach Einschätzung der Rettungskräfte aber unverletzt. Rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei waren Polizeiangaben zufolge im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht. Die genaue Ursache der Verpuffung war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten am späten Vormittag an.