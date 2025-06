Hoher Schaden nach Brand in Reihenhaus

In einem Reihenhaus in Amberg bricht am Mittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann den Brand eindämmen, doch das Obergeschoss brennt vollständig aus.

dpa | 01. Juni 2025 - 14:50 Uhr

In Amberg ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Reihenhaus ausgerückt. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Amberg Beim Brand in einem Reihenhaus im oberpfälzischen Amberg ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Das Feuer brach Polizeiangaben zufolge am Mittag aus und zerstörte das Obergeschoss komplett. Es sei nicht mehr bewohnbar, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde demnach niemand. Auch angrenzende Wohneinheiten waren nicht von dem Brand betroffen. Das Feuer sei ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de