Hoher Schaden bei Brand in Wohnhaus

Weitnau

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ist am Samstag hoher Sachschaden entstanden. Mehrere Feuerwehren seien in Weitnau im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Es sei niemand verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten "umfangreiche Abrissarbeiten" vornehmen müssen. Weshalb das Feuer im Ortskern ausbrach, ist unklar gewesen. Der Sachschaden wurde auf 600.000 Euro geschätzt.