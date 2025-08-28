AZ-Plus

Hoher Schaden bei Brand eines Wohnhauses entstanden

Ein Wohnhaus steht in Flammen. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Mit den Hintergründen beschäftigt sich nun die Polizei.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Feuerwehrleute haben den Brand in dem Wohnhaus gelöscht. (Symbolbild)
Feuerwehrleute haben den Brand in dem Wohnhaus gelöscht. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Eggenfelden

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Durch das Feuer entstand ein Schaden im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Brand war demnach in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf weitere Teile des Wohnhauses über. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.