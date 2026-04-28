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Hohe Spritpreise: Umsätze an Tankstellen steigen – aber Bayern tanken immer weniger

Preisbereinigt sanken die Umsätze der Tankstellen im Freistaat deutlich. Der Effekt könnte sich auch außerhalb Bayerns gezeigt haben.
AZ/dpa |
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In Bayern wurde im März offenbar weniger getankt. (Archivbild)
In Bayern wurde im März offenbar weniger getankt. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa
Fürth

Die hohen Spritpreise wirken sich offenbar auf das Tankverhalten der Menschen aus. Darauf deuten vom Bayerischen Landesamt für Statistik veröffentlichte Umsatzzahlen der Tankstellen hin. Zwar stieg der Umsatz nominell um 6 Prozent, bereinigt um die gestiegenen Preise sank er aber um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Umsatzzahlen enthalten dabei nicht nur die Spritverkäufe, sondern auch Verkäufe in den Tankstellenshops, der Großteil der Umsätze von Tankstellen stammt in der Regel aber von Benzin und Diesel. Ein deutlicher Einbruch des preisbereinigten Umsatzes deutet daher darauf hin, dass die Menschen im März weniger getankt haben. 

Spritpreise steigen wegen Iran-Kriegs

Nach Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sind die Spritpreise kräftig gestiegen. Im März war Diesel laut ADAC im bundesweiten Monatsdurchschnitt um gut 44 Cent teurer als im Februar, Superbenzin der Sorte E10 um gut 26 Cent.

Zahlen zu den bundesweiten Umsätzen liegen noch nicht vor, es ist aber anzunehmen, dass sich der Effekt auch außerhalb Bayerns gezeigt haben könnte.

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