Hohe Rauchwolke nach Brand in Entsorgungsfirma
Ein Brand in der Halle eines Entsorgungsbetriebs hat am Morgen zu einer weithin sichtbaren Rauchwolke über Aschaffenburg geführt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, teilte die Polizei mit. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand demnach aber nicht.
Der Brand war laut Polizei gegen 9.00 Uhr gemeldet worden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelte zur Ursache des Brands.
In der Halle wird laut Polizei üblicherweise Müll gelagert. Feuerwehrleute hätten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle gebracht, am späten Vormittag waren sie aber immer noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Die betroffene Lagerhalle und eine Mauer seien nach ersten Erkenntnissen einsturzgefährdet.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
