Höhepunkt der Hitzewelle erwartet

Die zweite Hitzewelle dieses Sommers soll heute ihre vorläufigen Höchstwerte erreichen. Wo wird es in Bayern besonders heiß?

Heute wird es richtig heiß im Freistaat: Mit annähernd 40 Grad soll die neuerliche Hitzewelle laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Untermain und an der Donau ihren vorläufigen Höhepunkt finden. Am Abend könnte es dann aber Abkühlung in Form von Gewittern oder Schauern geben, begleitet von teils stürmischem Wind oder gar schweren Sturmböen.

Laut der DWD-Vorhersage werden in ganz Bayern Temperaturen von teils deutlich über 30 Grad erwartet, im Hofer Land und an den Alpen etwa um die 34 Grad. Selbst auf der Zugspitze rechnen die Meteorologen am Donnerstag mit vergleichsweise milden 15 Grad.

Die Hitze bedeutet Trockenheit und somit eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr. Die Bezirksregierungen von Niederbayern und der Oberpfalz haben bereits Beobachtungsflüge angeordnet, auch in Oberfranken und Unterfranken sollen in den kommenden Tagen entsprechende Flüge starten.

In der Nacht sollen die Temperaturen auf 13 bis 21 Grad sinken, ehe es am Freitag mit bis zu 38 Grad wieder sehr heiß wird.