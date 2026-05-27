Höchstwerte von 32 Grad: Wie lange hält die Hitzewelle an? Ein Experte gibt Klarheit

Wer gerade Urlaub hat, freut sich aufs Freibad. Wer arbeiten muss, schwitzt im Büro oder auf der Baustelle. Wie geht es mit den Temperaturen weiter? Ist Abkühlung in Sicht? Die AZ hat bei Meteorologe Dominik Jung nachgefragt. Wie er die aktuelle Hitze im Mai in München einschätzt.

Die einen freut der Blitz-Sommer, die anderen weniger. Aber alle schwitzen dieser Tage. Wie geht es mit den sommerlichen Temperaturen in Bayern und München weiter? Bleibt die Hitze die ganzen Pfingstferien lang? Oder besser: Wie lange schwitzen wir noch unter der aktuellen Hitzewelle?

Die AZ hat bei Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Qmet nachgefragt. Seine Prognose für die nächsten Tage: "In München und weiten Teilen Bayerns hält das sommerliche Hochdruckwetter zunächst an." Verantwortlich sei ein kräftiges Hoch, "das bis weit in diese Woche hinein für viel Sonnenschein und allenfalls harmlose Quellwolken über dem Alpenvorland und dem Bayerischen Wald sorgt".

Bis zu 32 Grad in München

Die Höchstwerte liegen an diesem Mittwoch im Großraum München bei 29 bis 32 Grad, am Alpenrand und in den Hochlagen etwas darunter, so Jung. "Zum Wochenende deutet sich dann eine Umstellung an: Das Hoch verlagert sich nach Westen, gleichzeitig gelangt von Nordwesten feuchtere und etwas labilere Luft nach Bayern", teilt Jung mit. "Damit steigt vor allem an den Alpen, im Bayerischen Wald und im südlichen Alpenvorland die Wahrscheinlichkeit für kräftige Schauer und einzelne, lokal auch unwetterartige Gewitter."

Ausflügler im Kanu paddeln auf dem Wasser des Illasbergsees. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Prognose: So entwickeln sich die Temperaturen

Die Temperaturen gehen etwas zurück, "bleiben mit 24 bis 28 Grad aber sommerlich warm". Bleibt der Sommer also die ganzen Pfingstferien? Jungs Antwort: "Einen durchgehend stabilen Sommer über die kompletten zwei Ferienwochen kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Die erste Ferienwoche startet hochsommerlich, danach wird es wechselhafter und gewittriger – ein typisches Auf und Ab mit warmen Phasen, die immer wieder von Schauern und Gewittern unterbrochen werden."

Er sagt weiter: "Beständiges Badewetter über 14 Tage am Stück ist im bayerischen Frühsommer ohnehin eher die Ausnahme." Trotzdem lässt er wissen: "Unter dem Strich bleibt das Temperaturniveau aber überdurchschnittlich; größere Kälteeinbrüche sind derzeit nicht in Sicht."

Ein Surfer auf der Eisbachwelle im Englischen Garten in München. © Peter Kneffel/dpa

Über 30 Grad Ende Mai: "Durchaus bemerkenswert"

Sind die hohen Temperaturen Ende Mai eigentlich "normal"? "30 Grad und mehr Ende Mai sind durchaus bemerkenswert, aber nicht beispiellos", so Meteorologe Jung.

Im langjährigen Mittel lägen die Höchstwerte in München um diese Jahreszeit bei rund 19 bis 21 Grad – "wir liegen also klar darüber".

Dominik Jung. © Qmet

Erste Hitzetage mit der 30-Grad-Marke treten Jung zufolge in Süddeutschland zwar auch sonst gelegentlich schon im Mai auf, "sie häufen sich in den vergangenen Jahren jedoch spürbar". Sein Fazit: "Für sich genommen liegt die aktuelle Wärmephase damit noch im Rahmen der natürlichen Schwankungsbreite, in der Tendenz ist sie aber ein weiteres Indiz dafür, dass solche frühsommerlichen Hitzespitzen häufiger und früher auftreten."