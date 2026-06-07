Hobby-Tarzan in Rosenheim: Mann löst Polizeieinsatz in Park aus

Ein Mann schreit in einem Rosenheimer Park umher. Mehrere Menschen fühlen sich belästigt und wählen den Notruf. Gegenüber den Beamten hat der Mann eine außergewöhnliche Erklärung für sein Verhalten.

Ein Hobby-Tarzan hat in Rosenheim für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere Menschen fühlten sich am Freitag von dem laut herumschreienden Mann in einem Park belästigt, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten ankamen, habe der betrunkene 35-Jährige trotz Ermahnung weiter geschrien und sei auf einen Baum geklettert.

Gegenüber den Beamten erklärte der Mann, er sei Tarzan und möchte sich auch so fühlen. Die Polizisten hätten schließlich den Mann am Weiterklettern gehindert und so das "Spektakel" beendet, hieß es in der Mitteilung weiter.

Auch danach soll der Mann noch aggressiv gegenüber den Beamten gewesen sein. Statt in einer Baumhütte musste der Hobby-Tarzan deshalb seine Nacht in einer Polizeizelle verbringen.