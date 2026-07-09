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Hitzewelle kommt zurück: Wann in Bayern die 30 Grad wieder geknackt werden

Nach vergleichsweise kühlen Tagen wird es nun wieder wärmer in Bayern. Auf welche Temperaturen müssen sich Menschen im Freistaat einstellen?
AZ/dpa |
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Im Freistaat wird es wieder warm.
Im Freistaat wird es wieder warm. © Peter Kneffel/dpa

Vergleichsweise kühle Tage brachten eine Verschnaufpause - jetzt wird es wieder warm in Bayern. Von diesem Donnerstag an sollen die Temperaturen im Freistaat schon wieder deutlich steigen, mit Werten von bis zu 30 Grad westlich des Spessarts. Nur an den Alpen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch Wolken und letzte Schauer zu erwarten. 

Am Freitag wird es voraussichtlich in ganz Bayern wieder überwiegend sonnig und heiß mit bis zu 32 Grad in Süd- und 33 in Nordbayern. Von den Spitzenwerten der jüngsten Hitzewelle ist das zwar noch etwas entfernt. In Nordbayern aber werden schon am Samstag wieder bis zu 34 Grad erwartet.

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