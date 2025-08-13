AZ-Plus

Hitzewelle in Bayern - bis zu 38 Grad möglich

Sommer, Sonne und strahlend blauer Himmel: Die Temperaturen in Bayern steigen in die Höhe. Während viele sich auf einen Ausflug an den See oder ins Freibad freuen, warnt der Wetterdienst.
dpa |
Viele Menschen kühlen sich bei den hohen Temperaturen im See ab. (Symbolbild)
Viele Menschen kühlen sich bei den hohen Temperaturen im See ab. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Bis zu 38 Grad werden in den kommenden Tagen im Freistaat erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor der Hitze und rät, sich im Schatten aufzuhalten. Zudem empfiehlt die Behörde, ausreichend zu trinken und die Wohnung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Auch bringt das Wetter eine steigende Brandgefahr mit sich. 

Heute werden nach Angaben der Meteorologen Höchstwerte zwischen 32 und 37 Grad erwartet. Am heißesten soll es in Mainfranken werden. Die Hitzewelle erreicht am Donnerstag ihren Höhepunkt: Die Temperaturen sollen auf bis zu 38 Grad am Untermain steigen. In den Alpentälern wird mit bis zu 30 Grad gerechnet. 

Schauer und Gewitter zum Ende der Woche

Bereits am Donnerstag steige die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter an den Alpen und am Bayerwald. Im Laufe des Freitags sollen dann vom Westen her kräftige Schauer und Gewitter aufziehen. Dabei bleibt es mit bis zu 37 Grad heiß.

Hohe Waldbrandgefahr

Am Donnerstag spricht der DWD für weite Teile des Freistaats eine hohe Gefahr für Waldbrände aus. Bereits am Mittwoch gilt für die Gebiete im Süden, Norden und Westen die zweithöchste Stufe des Waldbrandgefahrenindex.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa).

